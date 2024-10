Eduard Navarro, nou coordinador nacional d'Esquerra Unida de Catalunya

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exregidor de Sabadell (Barcelona) i secretari general del PSUC-Viu, Eduard Navarro, ha estat escollit com a nou coordinador nacional d'Esquerra Unida de Catalunya (EUCat), iniciant així una "nova etapa política" per al partit.

Navarro ha estat presentat com a nou líder d'EUCat en l'Assemblea Nacional del partit celebrada aquest dilluns a Barcelona, a la qual també ha assistit el coordinador federal d'Esquerra Unida (IU), Antonio Maíllo, informa un comunicat.

En el seu discurs, Navarro ha instat a seguir teixint "el fil vermell i violeta de les dones treballadores, el fil blanc del 'no' a la guerra a Palestina i a tot el món, i el fil verd que dona sentit a la vida", en referència a les lluites d'EUCat que, sosté, el partit ha de seguir impulsant.

Per la seva banda, Maíllo s'ha posat a la disposició d'EUCat per enfortir el projecte de Catalunya i ha destacat la necessitat de recompondre l'esquerra per evitar un Govern espanyol de PP i Vox: "És el moment de retrobar-nos amb la classe treballadora, perquè ens va la vida", ha sostingut.

En l'Assemblea també s'han aprovat amb un 99% de suports el document polític d'EUCat, que reafirma la "aposta pel projecte federal d'IU", i amb un 96% de suports els nous estatuts del partit, que fixen com a objectius la construcció d'una societat justa, feminista, ecològica i que no deixi a ningú enrere, textualment.