EdTech Congress Barcelona 2026 posa el focus en la "revolució educativa amb la IA"

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2026 d'EdTech Congress Barcelona se centrarà en la "revolució educativa amb la intel·ligència artificial (IA)", informa Fira de Barcelona aquest dimarts.

La trobada se celebrarà del 4 al 5 de febrer al Palau de Congressos de Barcelona del recinte de Montjuïc de la institució firal.

L'objectiu és oferir solucions tecnològiques de caràcter estratègic que donin resposta a les necessitats del col·lectiu educatiu i formatiu, que abraça tant l'ensenyament obligatori com el superior, la formació professional i el 'corporate learning'.

L'esdeveniment comptarà amb 81 experts espanyols i internacionals que debatran sobre les oportunitats que obre la nova era tecnològica i els seus principals reptes.

Entre els temes que es tractaran hi ha la inclusió i accessibilitat en l'educació digital; l'ús de dispositius i noves tecnologies a l'aula; el benestar digital i les bones pràctiques docents; l'impacte de la IA en el futur de la universitat i la recerca, o el disseny de polítiques públiques.

