eDreams torna a pèrdues amb 1,2 milions en el primer trimestre del seu any fiscal i eleva un 2% els ingressos

eDreams Odigeo va registrar unes pèrdues netes d'1,2 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal 2025, finalitzat el 30 de juny, davant dels guanys de 4,1 milions del mateix període del passat exercici.

En termes ajustats, la companyia va guanyar 2,6 milions d'euros entre l'abril i el juny, un 145% més que els 1,1 milions d'euros del període anterior, segons ha informat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Els ingressos d'eDreams van créixer un 2% en el seu primer trimestre fiscal, fins als 160 milions d'euros, mentre que els ingressos 'cash' van créixer un 4%, amb un total de 173,5 milions d'euros.

Per la seva banda, el resultat brut d'explotació (Ebitda) 'Cash' d'eDreams va assolir els 36 milions d'euros al començament de l'any fiscal 2025 (+23%), mentre que l'Ebitda ajustat va créixer un 13%, fins a totalitzar 22,6 milions d'euros.

El servei de subscripció Prime de l'agència de viatges va augmentar un 32% interanual, assolint els 6,2 milions de subscriptors en sumar 409.000 nous membres nets.

Encara que s'espera certa volatilitat en les altes netes trimestrals a causa dels patrons d'estacionalitat, el negoci aportarà almenys un milió de subscriptors més al final del present any fiscal, complint així un cop més les seves pròpies previsions.

"Hem iniciat el nostre any fiscal amb un primer trimestre excel·lent, caracteritzat per una rendibilitat en alça, una expansió significativa de la nostra base d'abonats i una notable millora dels marges, tal com vam dir que faríem", ha assenyalat el conseller delegat de la companyia, Dana Dunne.