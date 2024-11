eDreams surt de 'números vermells' i guanya 1,3 milions en el seu primer semestre fiscal gràcies a Prime

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -

eDreams Odigeo va registrar un benefici net d'1,3 milions d'euros durant el seu primer semestre fiscal 2025, finalitzat el 30 de setembre, davant dels 'números vermells' d'1,6 milions del mateix període del passat exercici, impulsat per la fortalesa del model Prime de la companyia.

En termes ajustats, la companyia va guanyar 8,1 milions d'euros entre l'abril i el setembre, quan l'any passat va comptabilitzar unes pèrdues de dos milions d'euros, segons ha informat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Els ingressos d'eDreams es van mantenir al mateix nivell en la meitat del seu any fiscal, fins als 327,9 milions d'euros (+0,28%), mentre que els ingressos 'cash' van créixer un 2%, amb un total de 361,2 milions d'euros.

Per la seva banda, el resultat brut d'explotació (Ebitda) 'Cash' d'eDreams va assolir els 81,1 milions d'euros (+28%), mentre que l'Ebitda ajustat va augmentar un 32%, fins a totalitzar 47,8 milions d'euros.

En quant al servei de subscripció Prime de l'agència de viatges, aquest es va incrementar un 28% interanual, assolint els 6,5 milions de subscriptors en sumar 1.446 nous membres nets.

En paraules del conseller delegat d'eDreams, Dana Dunne, "aquests resultats i acompliment no deixen lloc a dubtes: La nostra estratègia està impulsant el creixement i generant un valor durador per als nostres clients, accionistes i per a l'empresa en el seu conjunt".

Així mateix, la companyia va completar amb èxit el seu programa de recompra d'accions, que li assegura un nombre suficient d'accions pròpies per finançar el pla d'incentius a llarg termini fins l'any fiscal 2027.

D'altra banda, el consell va aprovar un nou programa de recompra diària de 50 milions d'euros, amb 3,4 milions d'accions per finançar lliuraments del pla d'incentius a llarg termini en l'exercici 2028 i la resta per amortitzar.

Amb tot això, eDreams ha confirmat que avança fermament cap a la consecució dels objectius autoimposats al novembre del 2021, a 3,5 anys vista, per a març del 2025. A la fi del present exercici, l'empresa espera aconseguir els 7,25 milions de subscriptors Prime i un Ebitda Cash igual o superior a 180 milions d'euros.