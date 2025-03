EconomistesBAN i WA4Steam impulsen l'emprenedoria i la inversió femenina en disciplines Steam

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

EconomistesBAN i WA4Steam han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar iniciatives d'emprenedoria i d'inversió de dones en les disciplines Steam (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Arquitectura i Matemàtiques), informen les dues entitats aquest dilluns en un comunicat.

L'anunci d'aquesta aliança coincideix amb la celebració de la cinquena edició del fòrum de projectes liderats per dones emprenedores, impulsat per EconomistesBAN, en què es presentaran 6 start-ups "amb elevat potencial de creixement" i que tindrà lloc aquest dijous 13 de març a Barcelona.

WA4Steam és una xarxa de dones 'business angels' que inverteixen i donen suport a start-ups en fases 'pre-seed' i 'seed' en àrees Steam, liderades per dones, mentre que EconomistesBAN és la xarxa d'inversors privats del Col·legi d'Economistes de Catalunya que té l'objectiu de crear un espai on els teixits empresarials i d'emprenedoria puguin buscar recursos per als seus projectes.