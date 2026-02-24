Economistes i enginyers demanen millor gestió de l'aigua a Catalunya per assegurar-ne el proveïment

OBSERVATORI INTERCOL·LEGIAL DE L'AIGUA
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Observatori Intercol·legial de l'Aigua (OIA), format pels col·legis d'Economistes de Catalunya, Enginyers Agrònoms, Enginyers Industrials i Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, ha demanat una millor gestió i finançament d'aigua al territori per garantir la disponibilitat d'aquest bé, en qualitat i quantitat, durant els pròxims anys, expliquen les entitats en un comunicat aquest dimarts.
L'OIA ha subratllat durant la jornada 'Acords i finançament necessaris per assolir la transició hídrica', celebrada a la seu del Col·legi d'Economistes a Barcelona, que al dèficit estructural se li uneix una manca d'instruments operatius i una governabilitat fragmentada que "dificulten la planificació, execució i finançament de les mesures estructurals necessàries".
Davant aquesta situació, l'entitat ha proposat quatre accions, que passen per modernitzar el sistema actual de regadiu, la qual cosa permetria assegurar la sostenibilitat i viabilitat del sistema en el futur, i implementar un sistema de governabilitat integrada a través de mecanismes de cooperació entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).
El tercer i quart eix inclouen implementar un finançament estable, especialment respecte al sanejament, que necessita una inversió estimada de 23.000 milions fins al 2045 i que no consideren sostenible amb el model existent, a més de dur a terme una anivellació dels costos de l'aigua.
L'OIA ha ressaltat que la modernització, un nou model de governabilitat i el finançament no són una opció, sinó condicions "indispensables" per garantir la sostenibilitat i viabilitat econòmica del sistema hídric català davant el canvi climàtic i la sequera.