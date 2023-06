Economia.- JPMorgan redueix la seva participació en Cellnex del 5,5% al 5%

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El banc nord-americà JPMorgan Chase ha reduït la seva participació a Cellnex del 5,5% al 5%, un moviment que es produeix tan sol quatre dies despúes de la celebració de la junta d'accionistes de la companyia, en la qual es va ratificar el nomenament de Marco Patuano com a nou conseller delegat de la signatura des del 4 de juny i en substitució de Tobías Martínez.

D'aquesta manera, el paquet accionarial del banc nord-americà a Cellnex passa de 38,88 milions de títols a 35,66 milions d'accions, equivalents al 5,049% del capital social de l'empresa.

En aquest context, el paquet accionarial de JPMorgan Chase a Cellnex té un valor de mercat al voltant de 1.355 milions d'euros, amb els títols de l'empresa intercanviant-se a 38 euros al tancament de la jornada borsària d'aquest dilluns.

No obstant això, aquest no ha estat l'únic moviment a Cellnex des de la celebració de l'última junta d'accionistes el passat 1 de juny atès que l'endemà, el 2 de juny, el fons d'inversió D.I Shaw & Co va elevar fins al 0,7% la seva posició curta en la companyia, enfront de l'anterior, del 0,68% i registrada el 30 de maig.

A la junta general de Cellnex, els accionistes van ratificar, a més del nomenament de Marco Patuano i altres qüestions, la proposta d'ampliació del consell d'administració de l'empresa, que passarà d'11 a 13 membres.

D'altra banda, la presidenta no executiva de Cellnex, Anne Bouverot, va assenyalar que la nova etapa que s'obre en l'empresa estarà centrada en la reducció del deute (que se situa entorn de 17.000 milions d'euros), a incrementar la remuneració als accionistes i a seguir creixent a Europa.

Ja el novembre passat, la signatura va anunciar que en un entorn econòmic marcat per la inflació i l'alça dels tipus d'interès l'objectiu de la companyia passa per consolidar la seva activitat als 12 països en els quals opera amb un canvi de focus en la seva política d'assignació de capital, "prioritzant el flux de caixa" per reduir el deute i obtenir el grau d'inversió per part de Standard & Poor's (S&P) per 2024.

En aquest context, Bouverot va ressaltar que per aconseguir els objectius de la nova etapa la companyia està oberta a l'entrada de participacions minoritàries en alguns dels seus negocis. No obstant això, des de l'entitat no es contemplen noves adquisicions en els propers dos o tres anys.