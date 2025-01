Ángel Escribano, escollit nou president d'Indra

MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Indra ha nomenat el fins ara conseller delegat d'Escribano Mechanical & Engineering, Ángel Escribano, nou president de la companyia per substituir a Marc Murtra, segons ha notificat Indra aquest diumenge en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La reunió del Consell d'Indra s'ha produït aquest diumenge menys de 24 hores després de la confirmació de que Marc Mutra prendrà el relleu de José María Álvarez-Pallete com a president de Telefónica, un moviment afavorit pel Govern a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), que té un 10% de la teleco espanyola.

A la sessió extraordinària del Consell d'Administració d'Indra, Marc Murtra ha presentat formalment la seva dimissió com a conseller i President Executiu de la Societat i President de la Comissió Delegada Executiva i de la Comissió d'Estratègia d'Indra, després d'haver estat nomenat, el dia d'ahir, conseller i President Executiu de Telefónica, S.a.

El Consell d'Administració ha agraït la dedicació i labor de Murtra, "valorant molt positivament la seva contribució com a President per impulsar i materialitzar una transformació molt rellevant del Grup Indra i un projecte empresarial sòlid per als pròxims anys", recull el comunicat.

Així, s'ha aprovat amb l'informe valorable de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, el nomenament d'Ángel Escribano com a Conseller de la Societat.

A més, a l'efecte de garantir un adequat relleu en la presidència executiva de la Societat, s'ha aprovat nomenar a Ángel Escribano President Executiu del Consell d'Administració i conferir-li les mateixes facultats executives en l'àmbit corporatiu i institucional que tenia el seu antecessor, amb caràcter addicional a les relatives al seu càrrec de President del Consell d'Administració, que s'exerciran en coordinació amb el lideratge operatiu i de negoci del Conseller Delegat, José Vicente dels Mossos.

Finalment, Indra ha acordat aprovar el contracte de prestació de serveis executius d'Ángel Escribano que manté les condicions retributives de l'anterior President Executiu i l'atorgament de poders suficients per a l'exercici de les referides facultats executives.