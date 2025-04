Economia analitzarà "amb rigor i detall" el dictamen de la CNMC sobre l'OPA del BBVA al Sabadell

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa analitzarà el dictamen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre l'oferta pública d'adquisició (OPA) del BBVA sobre el Banc Sabadell, segons han informat a Europa Press fonts del ministeri.

"Una vegada rebem l'informe de la CNMC ho analitzarem amb rigor i detall, com ja hem assenyalat. Fins a comptar amb tota la informació i realitzar aquesta anàlisi, màxima prudència", han indicat aquestes mateixes fonts.

Encara que la CNMC encara no ha publicat la seva decisió, fonts coneixedores de l'operació han indicat a Europa Press que el regulador ha decidit aprovar l'OPA de BBVA.

Gairebé un any després que iniciés la seva anàlisi, la CNMC ha donat el seu veredicte per unanimitat amb una sèrie de compromisos per garantir la presència d'oficines del Sabadell i l'accés a caixers en zones poc poblades, amb rendes baixes o amb escassa competència.

Això implica que l'operació passa a fase 3 i serà ara analitzada pel Govern. En primer lloc, el Ministeri d'Economia tindrà 15 dies per avaluar-la i decidir si l'eleva al Consell de Ministres, que tindria 30 dies per analitzar-la i decidir endurir les condicions per motius diferents als de la CNMC.