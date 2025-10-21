Ecolumber, en concurs de creditors, redueix pèrdues fins als 9,6 milions el 2024

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Ecolumber, que actualment està immersa en un concurs de creditors per ser liquidada, va tancar l'exercici 2024 amb unes pèrdues de 9,55 milions d'euros, un 34,2% menys que el 2024, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
L'empresa va tancar l'exercici amb unes vendes de 20,09 milions d'euros, un 12,75% menys que un any enrere, i el resultat d'explotació va registrar pèrdues de 8,05 milions, un 43,9% més.
L'empresa ha recordat que el passat 18 de novembre del 2024 va presentar la sol·licitud de declaració de concurs amb caràcter voluntari davant el jutjat del Mercantil de Barcelona, i que va ser declarat el 12 de febrer d'aquest any.
Així mateix, ha assenyalat que des d'aleshores ha acordat la venda de la unitat productiva de la societat Uriarte Iturrate per 725.000 euros i la de Frutos Secos de la Vega per 1,44 milions, a més de la liquidació de les quantitats pendents de pagament a Grupo Lar per la finca de Luna i la resolució del contracte.
A més a més, com que hi havia "dubtes significatius sobre la capacitat del grup de continuar com a empresa en funcionament", no s'ha considerat l'escenari d'arribar a un acord amb creditors i la societat ha decidit cessar la seva activitat.