Illa acciona el polsador que dóna inici al compte enrere per a l'eclipsi

TARRAGONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han accionat aquest dimarts a la tarda el polsador que dóna inici a un compte enrere de 24 hores per a l'eclipsi solar, segons ha informat l'Ajuntament de Tarragona en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Viñuales ha assenyalat que "durant 61 segons el dia es transformarà en nit" i ha posat en valor que l'eclipsi serà una oportunitat per a Tarragona i per a viure una experiència compartida que uneix ciència, cultura, música i convivència.
Per la seva banda, Illa ha demanat a la ciutadania que gaudeixi de l'eclipsi amb "prudència" i que faci ús d'ulleres homologades.