Ebro té 10 concessionaris oberts a Portugal i preveu acabar el 2026 amb 12 operatius

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha arribat als 10 concessionaris oberts a Portugal després d'obrir un nou punt de venda a Porto i preveu acabar el 2026 amb 12 establiments operatius.
L'última obertura està situada a la zona industrial de Porto i compta amb una superfície de gairebé 2.000 metres quadrats, ha informat aquest dilluns la companyia automobilística en un comunicat.
Aquesta concessió s'integra en l'estructura del Grupo MCoutinho, un dels "principals operadors de distribució d'automòbils" a Portugal.
L'espai ha estat desenvolupat d'acord amb la identitat d'Ebro i reuneix les àrees comercials i d'atenció "necessàries per oferir una experiència de marca completa".
La resta de concessionaris amb els quals compta Ebro al país se situen a ciutats com la capital, Lisboa; Viana do Castelo, Braga, Aveiro o Faro.