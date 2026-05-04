Ebro suma 2.000 matriculacions a l'abril i en registra 20.000 a Espanya des del seu rellançament

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Ebro ha assolit un total de 21.174 matriculacions a Espanya des del seu rellançament industrial i comercial el gener de l'any passat, després de sumar 2.090 vehicles a l'abril, la qual cosa situa la companyia com "un dels projectes de més creixement del mercat espanyol", informa aquest dilluns en un comunicat.
La companyia ha valorat el pes dels vehicles elèctrics dins aquest creixement, amb un 42% de les matriculacions a l'abril corresponents a versions híbrides endollables, amb models com els Ebro s700 PHEV, Ebro s800 PHEV i Ebro s900 PHEV, amb un dels motors comercials de l'empresa.
El conseller delegat d'Ebro Motors, Pedro Calef, ha explicat que aquesta fita, en tan poc temps, confirma que el projecte està connectant amb el mercat: "El creixent protagonisme dels híbrids endollables demostra que la nostra estratègia respon a una demanda real i a una manera pràctica d'entendre l'electrificació", ha defensat.