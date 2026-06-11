Ebro serà vehicle oficial de la selecció espanyola de futbol en el Mundial

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Ebro acompanyarà la selecció espanyola a l'inici del Mundial que es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i el Canadà, informa aquest dijous en un comunicat.
La marca espanyola, soci patrocinador i vehicle oficial de la selecció espanyola, "reforça així la seva presència juntament amb el combinat nacional en un dels grans esdeveniments del calendari esportiu internacional".
La presència d'Ebro al costat de la selecció durant la cita mundialista s'emmarca en l'acord assolit amb la Reial Federació Espanyola de Futbol, pel qual la companyia es va incorporar com a soci patrocinador de les seleccions espanyoles masculina, femenina i Sub-21, a banda d'esdevenir vehicle oficial de la selecció.