Ebro rellança la campanya 'Días Ebro' amb promocions addicionals en els models híbrids

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha rellançat la campanya promocional 'Días Ebro', que contempla promocions en tota la gamma de vehicles de la companyia, tot i que ha destacat els avantatges addicionals disponibles per als models híbrids endollables, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'oferta serà vigent fins al 21 de setembre, i els models híbrids endollables comptaran amb un descompte addicional de 1.000 euros, la qual cosa deixa l'Ebro s700 PHEV a partir de 25.990 euros, el s800 PHEV, des de 30.990 euros; i el s900 PHEV, des de 41.590 euros.
A més a més, els nous clients de totes les gammes, incloses les de combustió, accediran a un primer manteniment del vehicle gratuït durant la promoció, i els concessionaris també comptaran amb accions especials.