Ebro registra 20.088 matriculacions a Espanya entre gener i setembre

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha registrat 20.088 unitats a Espanya entre gener i setembre del 2026, després de matricular 2.096 turismes en l'últim mes i assolir una quota de mercat del 2,23%, informa aquest dijous en un comunicat.
D'aquesta manera, des del reinici de la seva activitat industrial i comercial, ha superat les 32.500 matriculacions en el mercat espanyol.
Així mateix, la marca ha ocupat la 20a posició entre les 92 marques incloses en l'informe de setembre i ha aconseguit el lloc 19 en l'acumulat de gener a setembre, mentre que en el canal retail --particulars i empreses--, la seva quota ha estat del 2,35%, molt a prop de la mitjana acumulada de l'any, del 2,38%.
El CEO d'Ebro Motors, Pedro Calef, ha afirmat que haver superat les 20.000 matriculacions en tan sols nou mesos del seu segon any d'activitat comercial "és una fita que reflecteix la confiança dels clients i el compromís" de tot l'equip i de la xarxa de concessionaris.
"Aquest resultat també ha donat un impuls a Ebro Factory, a la Zona Franca de Barcelona, on continuem recuperant activitat industrial i desenvolupant noves capacitats productives", ha afegit.
S400 I S700
Els models s400 i s700 han encapçalat les matriculacions de la marca, amb 848 i 840 unitats, respectivament, mentre que el SUV de set places s800 ha sumat 218 turismes i el s900 PHEV, 190.
A més a més, Ebro s'ha situat entre les quatre marques amb més matriculacions d'híbrids endollables al canal particular, amb 692 unitats al setembre.