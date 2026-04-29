Ebro es reafirma com a soci estratègic de Chery a Europa en una trobada internacional

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Ebro s'ha reafirmat com a soci estratègic de Chery a Europa en la Convenció Global de Concessionaris, que s'ha celebrat a Wuhu (Xina) i que ha reunit 4.000 professionals, informa en un comunicat aquest dimecres.
La marca ha mostrat les novetats que incorporarà en la seva gamma en els següents mesos i les "claus de la seva pròxima evolució en el mercat europeu, amb especial protagonisme per al seu futur model 100% elèctric" que es produirà a la planta de Barcelona.
Aquest projecte, que s'hauria d'iniciar entre finals d'aquest any i principis del 2027, "representa un pas decisiu en la connexió entre la capacitat tecnològica global del grup i el desenvolupament industrial a Espanya".
El president d'Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha explicat que la col·laboració amb Chery els "permet accelerar" el procés de construir un projecte industrial i comercial sòlid a Espanya.
A més, els concessionaris han pogut conèixer la pròxima evolució de la gamma Ebro s700 i s800 en les versions híbrides endollables, a més de la incorporació d'una nova variant de l's400 amb motor 1.5 turbo, que ampliarà l'oferta de la marca en el segment d'accés.