Ebro presenta el nou model s400, híbrid i amb etiqueta ECO

Calef xifra en més de 2.000 els usuaris que han confiat en la marca

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

L'automobilística espanyola Ebro EV Motors ha presentat aquest divendres el seu nou model SUV s400 HEV, híbrid i amb etiqueta ECO, en el saló Automobile que té lloc del 9 al 18 de maig al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

El president d'Ebro, Pedro Calef, que ha presentat el nou model junt amb el president d'EV Motors, Rafael Ruiz, ha explicat que comptarà amb fins a 24 sistemes d'ajuda a la conducció i un "equipament excel·lent".

Ha assenyalat que el s400 es tracta d'un vehicle àgil, molt tangible i que incorpora tecnologia útil: "Està fet per a la nostra gent", ha assegurat Calef, que ha xifrat en més de 2.000 els usuaris que ja han confiat en els models d'Ebro.

D'altra banda, ha assenyalat la "feina excepcional" feta per la companyia després d'augmentar la seva xarxa de concessionaris a 50 a tota la Península i amb el nou servei de postventa.

També ha recordat l'acord de patrocini establert amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per patrocinar la selecció espanyola masculina, femenina i sub-21.

EV MOTORS

Per la seva banda, Ruiz ha reivindicat el compromís de la marca amb "generar ocupació" i ha posat en valor l'impuls a la companyia per part del Govern espanyol i la Generalitat, si bé ha defensat que el seu model de negoci és viable per si mateix, textualment.

Així mateix, ha subratllat la sortida de la companyia a la borsa la tardor del 2024 i ha instat els potencials inversors a apuntar-se al projecte: "Treballarem dur els pròxims anys", ha apuntat.