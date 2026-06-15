Ebro posa en marxa una assistent intel·ligent per reforçar el seu servei postventa

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Ebro ha posat en marxa Sofia, la seva nova assistent intel·ligent concebuda per acompanyar els professionals de la xarxa de la signatura espanyola en els processos de diagnòstic, reparació i suport tècnic dels seus vehicles, informa aquest dilluns en un comunicat.
L'eina, pensada per a un ús al voltant del taller i assistència postventa, "neix amb l'objectiu d'agilitar la resolució d'incidències i facilitar l'accés a informació tècnica estructurada durant la intervenció sobre el vehicle".
Sofia s'integra com una solució conversacional capaç de respondre consultes tècniques de manera natural, orientar l'usuari en procediments oficials i ajudar en l'anàlisi de codis de diagnòstic d'incidències (DTC).
L'eina permet seleccionar motorització, versió i documentació associada per contextualitzar cada consulta, i està dissenyada per assistir el tècnic durant el procés de diagnòstic.
INFORMES DE DIAGNOSIS
A partir de la informació disponible, l'eina identifica possibles codis d'avaria, relaciona símptomes, proposa línies de comprovació i permet adjuntar documentació tècnica, com informes de diagnosis en PDF.
Sofia també contempla la generació i consulta de butlletins tècnics, a més de recomanacions associades a la intervenció, entre les quals la revisió periòdica, l'actualització de programari, l'anàlisi de conducció o l'optimització de ruta, segons es mostra en la interfície del sistema.