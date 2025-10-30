Ebro llança el model s400 HEV en acabat prèmium amb una campanya promocional

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha presentat el model s400 HEV en acabat prèmium amb una campanya promocional que fixa el preu en 19.990 euros, vàlida fins al 30 de novembre, informa en un comunicat aquest dijous.
El model "reafirma l'aposta de la marca espanyola per una mobilitat sostenible, eficient i accessible", i té la finalitat de, textualment, acostar la mobilitat híbrida a un nombre més gran de conductors.
L'acabat prèmium compta amb una doble pantalla de 12,3 polzades --una per a la instrumentació digital i una altra per al sistema multimèdia--, connectivitat sense fil amb Apple CarPlay i Android Auto, i l'assistent de veu intel·ligent 'Hola, Ebro'.
També ofereix climatitzador bizona amb filtre d'alta eficiència PM0.3, fars Full LED automàtics, accés i arrencada sense clau ('keyless'), sensors d'aparcament posteriors i volant multifunció aplatat amb ajustament en quatre vies.
En matèria de seguretat, el model s400 compta amb una estructura reforçada amb acers d'alta resistència i "amb una de les dotacions tecnològiques més avançades i completes del seu segment".