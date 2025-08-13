Ebro lamenta la mort d'un treballador a la planta de la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha lamentat la defunció d'un dels seus empleats mentre treballava a la planta de la Zona Franca de Barcelona aquest dimarts, segons ha informat en un comunicat aquest dimecres.
"Amb profund dolor lamentem comunicar la defunció d'un treballador d'Ebro Factory ahir, durant els treballs planificats de l'aturada tècnica d'agost, a la planta de Zona Franca de Barcelona", ha explicat l'empresa automobilística.
Ha reiterat el seu "ple compromís amb la seguretat i prevenció dels riscos laborals", assegurant que immediatament després de l'ocorregut va activar el protocol d'emergència, i ha traslladat les seves condolences als familiars i companys de treball del mort.
Fonts de CC.OO. Indústria de Catalunya han explicat a Europa Press que es tracta d'un empleat d'uns 50 anys que va tenir un accident en caure-li damunt material quan descarregava un camió.
Es tracta del segon mort aquest any a la fàbrica que comparteixen Ebro i el fabricant xinès Chery després que a l'abril morís electrocutat un altre treballador de 41 anys que en aquest cas pertanyia a una empresa subcontractada, segons va informar l'empresa en un comunicat posterior al decés.