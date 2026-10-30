Ebro inicia la seva activitat a Croàcia amb l'obertura d'un concessionari a Zagreb

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha iniciat la seva activitat a Croàcia amb l'obertura d'un concessionari al centre comercial Poslovni Centar Heinzelova de Zagreb, informa en un comunicat aquest divendres.
El local compta amb les àrees d'exposició i venda de vehicles i un taller autoritzat de servei postventa, i "constitueix el punt de partida per al desenvolupament de la marca en el mercat croat".
La inauguració s'ha fet en col·laboració amb Auto Hrvatska, que és l'importador i representant oficial d'Ebro a Croàcia i Eslovènia.
El pla d'expansió de l'empresa contempla establir una xarxa de vuit centres comercials i de servei durant els pròxims dotze mesos, amb l'objectiu d'ampliar progressivament la cobertura territorial d'Ebro.
El president d'Ebro Motors Group, Rafael Ruiz, ha explicat que l'aliança els permet "afrontar amb confiança el nostre desenvolupament a Croàcia i preparar la nostra arribada a Eslovènia el 2027".