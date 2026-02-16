Ebro inicia la producció de l's700 HEV a la planta de Barcelona

EBRO

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha iniciat la producció del model s700 HEV a la planta de la Zona Franca de Barcelona, la qual cosa situa el cotxe "com un dels pilars estratègics" de la marca, informa en un comunicat aquest dilluns.

El cotxe s700 HEV combina un motor de combustió 1.5 TGDI específicament desenvolupat per a aplicacions híbrides, amb una eficiència tèrmica de fins al 44,5%, juntament amb un motor elèctric d'alta potència.

"Aquest sistema permet obtenir una gran autonomia, un funcionament especialment eficient en ciutat i un consum contingut, sense necessitat de recàrrega externa", ha explicat l'empresa.

El president d'Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha explicat que l'inici de la producció d'aquest model és un pas més en la "consolidació com a actor de referència en la mobilitat sostenible" a Espanya.

El CEO d'Ebro SUV, Pedro Calef, ha explicat que l's700 HEV amplia la seva "oferta electrificada amb una solució especialment adaptada al dia a dia".