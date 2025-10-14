Ebro incorpora en tota la seva gamma el xip Qualcomm 8155 per a un rendiment superior

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha incorporat en tota la seva gamma de vehicles el System on Chip (SoC) Qualcomm 8155, "un dels processadors més potents" del sector dins la indústria de l'automoció, dissenyat per oferir un rendiment superior i una eficiència energètica més gran.
El processador optimitza la gestió de tots els sistemes digitals del vehicle, des de l'infoentretenimient fins a la connectivitat i els assistents de conducció, informa la companyia en un comunicat aquest dimarts.
El xip Qualcomm 8155 combina una arquitectura de vuit nuclis amb tecnologia de semiconductors de 7 nanòmetres i unitats especialitzades per a gràfics, sensors i àudio.
El programari desenvolupat per Ebro aprofita al màxim les capacitats d'aquest SoC i ofereix una interfície d'usuari "moderna amb menús clars, funcions ben organitzades i una conducció intuïtiva que prioritza la seguretat del conductor".
Amb aquesta integració, Ebro reforça el seu "compromís amb la innovació, la connectivitat i la seguretat".