Ebro inaugura el seu primer concessionari a Portugal amb una obertura a Coïmbra

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
Ebro ha inaugurat el seu primer concessionari a Portugal amb l'obertura d'unes instal·lacions a Coïmbra i l'entrega de la primera unitat matriculada al país, informa en un comunicat aquest dimarts.
La companyia "fa un nou pas en la seva expansió internacional i consolida l'inici del seu desenvolupament comercial en el mercat portuguès" amb una gamma SUV multienergia fabricada a l'Ebro Factory de Barcelona.
La primera unitat matriculada per a un client a Portugal correspon a un Ebro s800 PHEV, un SUV de set places equipat amb tecnologia híbrida endollable, capaç de recórrer fins a 90 quilòmetres en mode 100% elèctric i oferir un abast total combinat de fins a 1.100 quilòmetres.
L'entrega va tenir lloc al nou concessionari de Coïmbra, primer punt de venda oficial de la marca a Portugal i punt de partida d'una expansió progressiva de la xarxa comercial i de postvenda al país.
"PROJECTE AMBICIÓS"
"La matriculació del primer Ebro per a un client a Portugal representa una fita molt rellevant per a la marca i per a la nostra operació al país. És el primer pas d'un projecte ambiciós, basat en la qualitat dels nostres vehicles i en una oferta multienergia pensada per respondre a les necessitats reals dels consumidors", ha afirmat el director de Màrqueting i Comunicació d'Ebro a Portugal, Francisco Cabral.
La companyia preveu obrir durant les pròximes setmanes nous concessionaris a les localitats d'Aveiro, Leiria i Oliveira de Azeméis, "dins un pla de creixement que contempla superar els deu punts de venda a Portugal abans de finals d'any", incloent presència a les àrees metropolitanes de Lisboa i Porto.