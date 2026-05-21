Ebro factura 141,4 milions en el primer trimestre (+223%) després de vendre 5.073 cotxes

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Ebro va tancar el primer trimestre de l'any amb una facturació de 141,4 milions d'euros, un 223% més que un any enrere, després de vendre 5.073 cotxes i registrar 6.625 matriculacions, informa en un comunicat aquest dijous.
L'empresa ha apuntat que la dada de vendes no inclou els vehicles sota règim de 'buy back' --vendes destinades majoritàriament al canal de 'rent-a-car' en què la companyia té una opció de recompra obligatòria-- i que van sumar 1.612 unitats fins al març.
A més, durant el primer trimestre es van vendre els primers vehicles d'ocasió provinents de la finalització dels primers contractes amb opció de recompra.
L'ebitda del període va ser de 3,4 milions negatius, en línia amb les expectatives de l'empresa per a l'actual exercici, i Ebro ha detallat que es deu a l'impacte en els ingressos dels contractes de 'buy back', l'efecte temporal de les contractacions fetes i els costos de la participació en el Rally Dakar.
El president d'Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha mostrat satisfacció per l'"acceleració" del projecte i s'ha mostrat convençut de complir amb els compromisos adquirits per l'empresa.