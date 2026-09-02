Ebro Factory obté la certificació ISO 14001 de gestió ambiental

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Ebro Factory ha obtingut la certificació ISO 14001, que acredita la implantació d'un sistema de gestió ambiental orientat a controlar i reduir l'impacte de l'activitat industrial i a millorar l'acompliment ambiental de l'organització, i se suma a la ISO 9001, obtinguda anteriorment per la planta.
Això suposa un nou avanç en la consolidació dels sistemes de gestió d'Ebro Factory en "dos àmbits fonamentals per a la seva activitat: la qualitat dels processos industrials i la gestió ambiental", informa la companyia aquest dimecres en un comunicat.
La ISO 14001 estableix un marc per identificar i gestionar els principals aspectes ambientals associats a l'activitat d'una organització.
En el cas d'Ebro, la seva aplicació permet establir objectius concrets relacionats amb l'ús eficient dels recursos, la reducció de l'impacte ambiental dels processos productius i la millora contínua de la gestió ambiental.
L'obtenció d'aquesta certificació és "resultat del treball desenvolupat pels diferents equips d'Ebro Factory per revisar procediments, establir indicadors i adaptar els processos industrials" als requisits establerts per la norma internacional.