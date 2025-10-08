Ebro EV Motors perd 18 milions fins al juny, però ven nou cops més, amb 105 milions

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Ebro EV Motors va obtenir unes pèrdues netes de 18,3 milions d'euros en el primer semestre d'aquest any, cosa que suposa elevar en un 70% els 'números vermells' de 10,8 milions d'euros que va registrar en el mateix període del 2024, segons ha informat aquest dimecres l'empresa automobilística en un comunicat.
La companyia, que ha reindustrializat l'antiga planta de Nissan a Barcelona amb el seu soci xinès Chery, va ingressar 105,3 milions d'euros entre gener i juny del 2025, xifra nou vegades superior (+817%) a la que es va anotar en els primers sis mesos de l'exercici anterior.
La companyia ha destacat que la facturació semestral va estar impulsada, principalment, per "l'èxit" en la comercialització dels seus nous vehicles sostenibles.
Ebro EV Motors, que ha aconseguit una quota de mercat de 2,52% en el segment SUV híbrid endollable, ha celebrat que el primer semestre d'aquest any va ser "un període marcat per un creixement exponencial de la seva activitat comercial i l'avenç en el seu pla estratègic".
VEN GAIREBÉ 10.000 VEHICLES FINS AL SETEMBRE
Fins al juny, la companyia, que comptava amb més de 1.300 empleats, va vendre 9.029 vehicles, fet que reflecteix el seu "bon" ritme de creixement.
En concret, 900 empleats formen part de l'acord de la taula de reindustrialització i consolida així el compromís de la companyia amb la generació d'ocupació i l'impuls industrial, alhora que està previst que abans d'acabar aquest any es posi en funcionament una nova línia de producció.
Aquests resultats, els primers d'Ebro EV Motors que reflecteixen l'"exitós" llançament en el mercat dels seus vehicles sostenibles, com els híbrids endollables, confirmen la bona direcció de la companyia, segons ha destacat el grup.