Ebro entra a Portugal de la mà de la portuguesa Grupo MCoutinho

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Ebro EV Motors ha tancat la seva entrada a Portugal a través d'un acord amb el grup portuguès Grupo MCoutinho, "un dels líders del sector al país, amb una de les més àmplies ofertes de marques i serveis automobilístics", ha explicat la marca aquest dimarts en un comunicat.
Així, la companyia portuguesa serà la representant oficial d'Ebro a Portugal, on es farà càrrec de la importació, venda, postvenda i serveis integrals de la marca espanyola al país, segons l'acord signat aquest dimarts a la planta d'Ebro a la Zona Franca, a Barcelona.
Els plans inicials passen per arribar als 10 punts de venda a Portugal abans que acabi l'any, on es comercialitzarà tota la gamma de vehicles, a més de la creació d'un equip propi d'Ebro que s'integrarà en l'estructura del Grup MCoutinho.
Durant la signatura, el president d'Ebro, Rafael Ruiz, ha assenyalat que aquest acord suposa "un pas estratègic en la internacionalització de la companyia de la mà d'un soci de primer nivell en el sector, amb àmplia experiència i implantació a Portugal, que ens permetrà tenir presència a tota la península Ibèrica".
Per part de la companyia portuguesa, el conseller delegat del grup, António Coutinho, ha indicat que Ebro "representa una oportunitat per accelerar la transformació de la nostra cartera i crear una sòlida proposta de valor per als clients a Portugal".