Ebro entra a Bulgària al costat de Grupo Cario

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Ebro ha oficialitzat la seva entrada a Bulgària a través d'un acord de distribució amb Grupo Cario, empresa amb seu a Sofia i que serà el representant oficial de la companyia en la importació, venda, postvenda i serveis integrals d'Ebro al país, informa la companyia espanyola aquest dimecres en un comunicat.
Ebro tindrà 6 punts de venda inicials, situats a Sofia, Haskovo, Varna, Ruse, Sliven, i Plovdiv, on comercialitzarà la seva gamma de vehicles sostenible, a més de proporcionar serveis de venda de vehicle usat, postvenda, i taller de reparacions i manteniment.
Els vehicles es començaran a comercialitzar a partir de la primavera i, com a resultat de l'operació, Ebro també preveu crear un equip propi al país que treballarà de la mà del Grupo Cario, amb prop de 80 llocs de feina conjuntament.
Durant la formalització de l'acord aquest dimarts a l'Ebro Factory de la Zona Franca a Barcelona, el president de la companyia espanyola, Rafael Ruiz, ha assenyalat que la col·laboració permetrà a l'empresa avançar en l'estratègia d'internacionalització.
Per la seva banda, els propietaris del Grupo Cario, Kaloyan Ganev i Georgi Petrov, han assenyalat que la seva experiència i presència en el mercat permetrà al grup presentar els vehicles d'Ebro amb èxit als clients búlgars: "Creiem que la marca té un gran potencial a Bulgària i esperem construir plegats el seu èxit a llarg termini".