Ebro crea un servei per contractar el manteniment dels vehicles per avançat

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Ebro Motors Group EV ha creat un nou servei que permet als clients contractar diferents plans de manteniment per avançat per facilitar i simplificar així la cura del vehicle, ha informat en un comunicat aquest dijous.
Els nous plans permeten contractar per endavant les operacions de manteniment periòdic establertes per Ebro durant un període i quilometratge concrets, d'1 a 7 anys i fins a 15.000 quilòmetres a l'any.
Es durà a terme a la xarxa oficial i amb els procediments tècnics de la companyia, i les intervencions inclouen les operacions recollides en el pla oficial de manteniment preventiu, excloent les peces de desgast.
Aquests contractes estaran disponibles per a tota la gamma de vehicles d'Ebro i es podran contractar primer, en comprar el vehicle, i més endavant s'ampliarà als vehicles ja matriculats.
Segons la companyia, aquest servei pot arribar a suposar un estalvi del 50%, depenent de la modalitat triada, i permetrà als clients "anticipar" el cost de les revisions.