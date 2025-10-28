Ebro contractarà 45 treballadors més a la seva fàbrica dins el procés de reindustrialització

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El fabricant de cotxes Ebro, que des de l'any passat ocupa la planta que Nissan va deixar el 2021 a Barcelona, contractarà fins a 45 treballadors més a la seva fàbrica, dins el procés de reindustrialització posterior a la sortida de la marca nipona, han explicat fonts sindicals a Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i informen les mateixes fonts, aquests 45 treballadors seran els últims del procés, que conclou amb fins a 865 empleats reincorporats per Ebro i uns 110 contractats per Silence, la marca de vehicles elèctrics d'Acciona, que s'ha quedat l'altra part de les instal·lacions de la Zona Franca de Barcelona.
Fa quatre anys, amb el tancament de Nissan, uns 2.500 treballadors es van quedar sense feina, i uns 1.300 van entrar en el procés de reindustrialització de la fàbrica, dels quals 975 han pogut ser assimilats, els 45 últims "en les pròximes setmanes", segons les fonts sindicals.