Ebro bat un rècord de vendes al març i en suma 19.000 des del seu rellançament

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha tancat el mes de març amb 2.558 vehicles matriculats, la xifra mensual més alta des del seu rellançament, amb els quals en suma 6.624 des de començaments del 2026 i supera les 19.000 unitats venudes des del seu retorn a la fabricació automobilística a la Zona Franca de Barcelona en col·laboració amb el grup xinès Chery.
En un comunicat aquest dijous, la companyia destaca el seu posicionament en el segment de vehicles híbrids endollables a Espanya després de tancar el primer trimestre de l'any amb 2.166 unitats PHEV matriculades, un resultat que la situa "en el top 5 del mercat espanyol".
Aquest comportament comercial es recolza en l'acollida de la seva gamma SUV electrificada, integrada pels models Ebro s700 PHEV, s800 PHEV i s900 PHEV, que han mantingut "un rendiment equilibrat i consistent durant el trimestre".
L'Ebro s700 PHEV lidera l'ofensiva comercial amb 928 unitats, seguit per l'Ebro s800 PHEV, amb 633 unitats, i l'Ebro s900 PHEV, amb 605 unitats.
La companyia automobilística ha posat en valor aquests resultats dins la seva estratègia d'electrificació i ha subratllat que reforcen el posicionament de la marca "en un dels segments amb més creixement del mercat espanyol".