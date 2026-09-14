Ebro arriba als 100 punts de venda a Espanya, 15 més que a "finals del 2025"

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Ebro ha arribat als 100 punts de venda operatius a Espanya 2 anys després del rellançament de la marca, amb 15 incorporacions més des de "finals del 2025".
L'objectiu de l'empresa automobilística, la xarxa comercial de la qual té presència a les 17 comunitats autònomes, és acabar el 2026 amb un mínim de 110 concessionaris distribuïts per tot Espanya, ha informat la companyia aquest dilluns en un comunicat.
El desenvolupament d'aquesta xarxa és un dels pilars estratègics del creixement de la marca i permet "reforçar la proximitat amb els clients, ampliar la cobertura comercial i garantir una atenció homogènia durant tot el procés de compra i posventa".