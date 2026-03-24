BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Ebro aplica descomptes en els seus vehicles híbrids endollables després dels ajuts del Pla Auto+ impulsat pel Govern central, la qual cosa li permet oferir una gamma de vehicles des de 29.990 euros, explica aquest dimarts en un comunicat.
En concret, els models Ebro s700 PHEV i s800 PHEV incorporen un descompte de 2.925 euros, mentre que l'Ebro s900 PHEV compta amb una reducció de 2.475 euros, tots aplicats en el moment de la compra.
L'empresa automobilística ha valorat que aquest programa d'ajuts té en compte tant el preu d'accés com l'impacte industrial dels vehicles, la qual cosa reforça la proposta d'Ebro "basada a combinar electrificació, accessibilitat i producció nacional".
El conseller delegat d'Ebro SUV, Pedro Calef, ha valorat que el Pla Auto+ suposa un reconeixement a l'esforç inversor en capacitat productiva i en generació d'ocupació de la companyia, "consolidant" el seu paper en la transformació del sector.
Entre els tres models, l'Ebro s700 PHEV es podrà adquirir des de 29.990 euros, l'Ebro s800 PHEV per 32.990 euros i l'Ebro s900 PHEV per 44.299 euros.