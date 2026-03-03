Ebro acorda amb Sabseg la renovació de la seva flota de vehicles endollables

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
Ebro ha arribat a un acord de col·laboració amb la corredoria d'assegurances Sabseg per a la renovació integral de la seva flota corporativa a Espanya, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'operació contempla la incorporació de nous vehicles híbrids endollables (PHEV) de la gamma Ebro, "consolidant l'aposta de totes dues companyies per una mobilitat més eficient, sostenible i alineada amb les noves exigències regulatòries".
L'operació s'ha dut a terme a través de l'operador de rènting Drivalia i permet a Sabseg substituir el 100% del seu parc mòbil per models electrificats d'Ebro, incorporant unitats dels s700, s800 i s900 amb tecnologia PHEV.