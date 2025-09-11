Publicat 11/09/2025 13:32

Ebre rellança la campanya 'Dies Ebre' amb preus promocionals i lliurament immediat

Unitats d'Ebre incloses en la campanya
EBRO

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha tornat a llançar una nova campanya comercial sota el nom 'Dies Ebro', amb "entregues immediates, condicions especials i preus promocionals en la seva gamma d'híbrids, híbrids endollables i models de combustió", informa la companyia aquest dijous en un comunicat.

L'oferta estarà vigent fins al 22 de setembre de 2025 a Península i Balears, i està dirigida a els qui busquen un SUV "modern, eficient i disponible de forma ràpida".

"Amb els Dies Ebro volem oferir als nostres futurs clients una experiència completa, amb vehicles disponibles immediatament i condicions de finançament molt competitives" ha explicat el director de vendes d'Ebro, Andrés Chamorro.

Contador