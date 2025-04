easyJet posa a la venda 5 milions de seients per viatjar des de i cap a Espanya el 2026

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia easyJet ha posat aquest dimecres a la venda en el seu web més de cinc milions de seients per viatjar des de i cap a Espanya entre el 23 de març i el 14 de juny del 2026, segons informa en un comunicat.

A Espanya, la companyia britànica ha afegit prop de 30.000 vols, la qual cosa es tradueix en més de cinc milions de seients en rutes des de i cap al país.

La xarxa d'easyJet de cara a la primavera del 2026 ofereix múltiples opcions per als qui planegen futures escapades, per la qual cosa insta els usuaris a reservar els vols amb antelació per "assegurar-se un bon preu i més flexibilitat a l'hora de triar la destinació perfecta".