easyJet llança una nova ruta entre Reus (Tarragona) i Londres per a la temporada d'estiu 2026

Patrick Pleul/dpa - Arxiu
TARRAGONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
L'aerolínia easyJet ha anunciat una nova ruta entre l'Aeroport de Reus (Tarragona) i el de Londres Gatwick, que s'estrenarà el pròxim 22 de juny del 2026, amb tres vols setmanals programats els dilluns, dimecres i divendres, informa en un comunicat aquest dijous.
D'aquesta manera, la companyia arriba a un total de set rutes operades des de Reus i connectarà la ciutat amb tres aeroports de la capital britànica.
Aquesta nova ruta, ja disponible en el web d'easyJet, té com a objectiu reforçar l'aposta per "continuar ampliant la seva xarxa de destinacions des de Reus, oferint als passatgers més alternatives per planificar escapades culturals, viatges de lleure o desplaçaments professionals".