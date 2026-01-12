easyJet llança una campanya amb descomptes de fins a un 20% per volar a destinacions europees

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
easyJet ha llançat aquest dilluns la promoció 'Superrebaixes', amb descomptes de fins a un 20% per volar a diferents ciutats europees, ha informat l'aerolínia en un comunicat.
La promoció estarà activa des d'aquest dilluns fins al 3 de febrer, i s'aplica a vols que es realitzin entre el 19 de gener i fins al 13 de desembre de 2026, amb l'objectiu d'oferir flexibilitat "per planificar escapades i vacances al llarg de tot l'any".
Algunes de les ciutats destacades per l'aerolínia dins de la promoció inclouen Londres, Ginebra, Milà, Lisboa o Basilea, totes elles "destinacions culturals i turístics d'interès", ha reiterat easyJet.