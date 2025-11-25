easyJet crearà a Barcelona un hub digital amb 30 professionals l'any vinent

MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
easyJet ha anunciat que crearà un hub digital a Barcelona per desenvolupar innovacions que millorin l'experiència dels clients, l'eficiència i que contribueixin a un "transport més fàcil i assequible".
El hub se situarà al Districte 22@ i es posarà en marxa d'aquí a poc temps, ja que la companyia obrirà aquest dimecres el procés de contractació dels professionals que treballaran en aquest centre tecnològic.
L'objectiu, per ara, és contractar 30 professionals i aconseguir que el centre comenci a operar al febrer.
El director general d'easyJet al sud d'Europa, Javier Gándara, ha explicat en una roda de premsa aquest dimarts que la companyia s'ha decantat per Barcelona per instal·lar aquest centre perquè compleix amb la majoria dels requisits que necessitaven.
Així, es tracta d'una ciutat principal europea on hi ha facilitat per atreure talent ja que és "atractiva per a gent de tot Europa" i, a més, la possibilitat d'establir-se al 22@, "un focus d'innovació molt important", permetrà que "les coses es retroalimentin les unes a les altres".
easyJet ja disposa d'instal·lacions tecnològiques a la seva seu central de Londres-Luton. Segons ha explicat Gándara, l'objectiu d'aquestes noves instal·lacions és remplaçar les existents, recol·locant els treballadors que ara mateix exerceixen les activitats.