Dytective, Multiplexai i Mouthx, Premis Tecnologia Humanitària de la Creu Roja

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
La Creu Roja ha premiat Dytective, Multiplexai i Mouthx en la desena edició dels Premis Tecnologia Humanitària, que ha lliurat en el marc del Mobile World Congress (MWC), que se celebra des d'aquest dilluns al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
La iniciativa destaca "projectes excepcionals" que utilitzen la tecnologia de manera innovadora per abordar els desafiaments socials i generar un impacte positiu en la societat.
Dytective és una eina educativa digital que permet detectar, en 15 minuts, el risc de dislèxia i millorar la lectoescriptura a través de jocs.
Multiplexai aplica la intel·ligència artificial (IA) a l'anàlisi d'imatges de microscòpia de sang per identificar patrons de malalties de manera ràpida i precisa.
Mouthx ha rebut un esment especial i permet que persones amb mobilitat reduïda puguin controlar ordinadors, telèfons i tauletes sense necessitat de fer servir les mans.