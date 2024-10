Duran i Lleida veu "viu" encara que minvant a l'independentisme i considera finalitzat el 'procés'

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'Unió i exportaveu de CiU al Congrés Josep Antoni Duran i Lleida ha afirmat que veu a l'independentisme "viu i en una quantitat important, encara que vagi minvant en una quantitat important", si bé ha considerat que el 'procés' ha finalitzat.

"El 'procés' entès com el que va significar en aquest moment la voluntat de trencar amb les regles que es van trencar, doncs això sí que s'ha acabat", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Per Duran i Lleida, Catalunya necessita "començar un nou camí, que s'està començant" amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, després d'haver perdut molt els darrers anys, davant el qual creu necessari deixar de mirar enrere per mirar de cara al futur, en les seves paraules.

En aquest sentit, ha elogiat a Illa com el president ideal per a això, textualment, que veu exemplificat en la seva voluntat de reunir-se amb tots els expresidents: "Un senyor que rep a tots els expresidents de la Generalitat, tots, després de l'etapa que ha viscut Catalunya, no és un simple gestor. Aquí hi ha política en majúscules".

També ha defensat que el que necessita Catalunya en aquests moments és "dialogar, fins i tot amb els qui li han dit de tot, des de la perspectiva política, que encara li continuen dient gestor", per la qual cosa considera que Illa és un bon líder pel que necessita la comunitat, en les seves paraules.