Duque (Hispasat) creu que la fusió d'Airbus, Thales i Leonardo redueix la competència europea

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de l'operadora de satèl·lits de comunicacions i exministre, Pedro Duque, ha afirmat aquest dilluns que la fusió d'Airbus, Thales i Leonardo redueix la competència europea en el sector tot i que es presenti aquesta fusió amb l'objectiu de guanyar un volum més gran de la indústria europea per poder competir amb l'exterior.
"Si jo hagués estat ministre, em miraria aquesta operació amb lupa. Què va a passar amb la indústria aeroespacial espanyola? També caldria veure què n'opinen altres països amb una indústria potent, com Alemanya o Bèlgica. El departament de Competència de la Unió Europea haurà de revisar aquesta operació", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Preguntat per si vincula la fusió amb una competitivitat europea més gran que els informes Draghi o Letta promouen, ha expressat que no creu que cap de tots dos advoqui explícitament per crear empreses més grans per guanyar competitivitat: "La innovació és l'única cosa que ens pot donar sobirania tecnològica".