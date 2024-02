Dues psicòlogues constaten que Alves "sabia què estava passant" tot i que anés begut

No poden aclarir quant va beure perquè no li van fer una prova d'alcoholèmia

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Dues psicòlogues contractades en qualitat de perits per la defensa del futbolista Dani Alves han constatat en el judici en el qual està acusat de presumptament agredir sexualment una jove que aquella nit el jugador "sabia què estava passant" tot i que anés begut.

En la segona jornada del judici, han assegurat que van poder "corroborar, hi havia evidències", que la nit de l'agressió Alves anava begut, per la qual cosa han fet referència al tiquet del restaurant on va sopar aquella nit amb tres amics --en què hi consta vi i whisky-- i les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton, on apareix prenent xampany.

No obstant això a través del tiquet no van poder saber "la quantitat concreta que en va prendre, perquè no hi ha una prova d'alcoholèmia" i va compartir taula amb tres persones més, i tampoc no poden aclarir quant va beure a la discoteca perquè només està gravat el moment en què li omplen la copa.

També van veure que "es relacionava amb persones que no coneixia i abraçava, que és il·lògic en ell, hi havia descoordinació motora, "sembla com que caigui", han relatat sobre les imatges, i han assegurat que Alves no és una persona habituada a prendre alcohol.

BUSCA UN ATENUANT

La defensa del jugador intenta que el consum d'alcohol serveixi com a atenuant en una eventual condemna, i a preguntes de l'advocada de l'acusació particular, Ester García, les psicòlogues han admès: "És clar que podia distingir el bé del mal, perquè no tenia una alteració de la realitat".

El jugador, en canvi, tenia "les capacitats cognitives lleument afectades", però sabia què estava passant.