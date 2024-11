Dues pastisseries de Barcelona, premi als millors panettones artesans d'Espanya de 2024

Toni Vera (Canal) i Felipe de Santa Cruz (Madeleine by Ferrieres) reben els premis

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La pastisseria Canal de Barcelona ha guanyat el premi a millor panettone clàssic i la també barcelonina Madeleine by Ferrieres el de xocolata en el Concurs a Millor Panettone Artesà d'Espanya de 2024, durant el Gastronomic Forum Barcelona, que se celebra del dilluns al dimecres en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

El guardó està organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona amb el suport de l'Escola de Pastisseria del Gremi i el premi l'han recollit els pastissers Toni Vera (pastisseria Canal) i Felip de Santa Creu (Madeleine by Ferrieres), informa el gremi en un comunicat.

Han guanyat entre els més de 70 participants del concurs, el jurat del qual, que valora el sabor i factors del panettone com l'olor, l'estructura de la molla o la forma, estava format per professionals del sector com els germans Lluís i Gerard Costa (Vallflorida Xocolaters), premiats el 2023, o l'italià Bruno Andreoletti.

Toni Vera, de la Canal, és especialista en croissants i altres especialitats, i la pastisseria --fundada el 1970-- ha guanyat el concurs a Millor Croissant Artesà de l'Estat en les edicions 2016, 2019 i 2022 i elabora brioixeria i pastisseria clàssica i contemporània.

Felipe de Santa Cruz està al capdavant de l'obrador de la seu de la pastisseria parisenca Madeleine by Ferrieres a Barcelona i del seu panettone destaquen que és "100% natural, amb més de 30 hores de fermentació i ingredients de primera qualitat".

CATEGORIES

Segons les bases del concurs, els participants en la categoria 'Clàssic' han lliurat dos panettones artesans de fruites (llimona o cedre, taronja i panses), d'elaboració pròpia, amb corona de sucre glas, d'entre 1.050 i 1.150 grams.

Per participar en la de 'Xocolata', van lliurar panettones de xocolata negra o amb llet (mínim un 40% de cacau) i també amb un pes d'entre 1.050 i 1.150 grams.

En les passades edicions, havien guanyat Vallflorida Xocolaters (2023); L'Atelier Barcelona i Pans Creatius (2022); Dolç par Yan Duytsche de Sant Cugat (Barcelona) i Cal Jan de Torredembarra i Tarragona (2021); Xocosave (2020); Cloudstreet (2019); Ochiai (2018); Oriol Balaguer (2017) i Dolç Par Yann Duytshche (2016).