Dues enquestes auguren el triomf del PP a Andalusia sense majoria absoluta garantida amb Vox a l'alça molt prop del PSOE

Álex Cámara - Europa Press - Arxiu
SEVILLA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
Dos sondejos d'intenció de vot publicats aquest dissabte 28 de febrer, Dia d'Andalusia, donen un ampli triomf al PP en les properes eleccions autonòmiques sense garanties de repetir la seva actual majoria absoluta, amb un PSOE a la baixa que registraria el seu pitjor resultat històric i un Vox a l'alça molt prop del segon lloc que mantenen els socialistes.
Així, el sondeig de Sigma Dues per El Mundo assigna al PP de Juanma Moreno el 40,4% dels vots i entre 53 i 55 escons, la qual cosa li permetria mantenir la majoria absoluta en el Parlament (55 escons) per la mínima en la millor forqueta encara que amb entre tres i cinc diputats menys que en l'actualitat.
El PSOE-A de María Jesús Montero es quedaria amb un 20,8% de suport a les urnes i entre 24-27 escons enfront dels 30 amb què compta actualment a la Càmera autonòmica, mentre que Vox aconseguiria entre 20 i 21 escons enfront dels 14 actuals gràcies al 18% dels vots.
A l'esquerra del PSOE, Por Andalucía aconseguiria el 9,2% dels vots i entre cinc i set parlamentaris --ara té cinc--, mentre que Adelante Andalucía duplicaria escons passant de dos a quatre amb un 6,9% de suport sota el lideratge de José Ignacio García.
SENSE MAJORIA ABSOLUTA SEGONS GESOP
Per la seva banda, l'enquesta de Gesop per al grup Premsa Ibèrica coincideix en l'ampli triomf del PP de Juanma Moreno però descarta que pugui aconseguir la majoria absoluta en assignar-li entre 50 i 53 escons amb el 38,5% dels vots, la qual cosa suposaria una reculada d'entre cinc i vuit diputats respecte als comicis de 2022.
Segons aquest sondeig, PSOE i Vox empatarien tant en vots amb un 20% dels sufragis com en diputats amb entre 23 i 27 escons, encara que els socialistes mantindrien el segon lloc malgrat deixar-se 3,8 punts i de tres a set parlamentaris respecte als comicis celebrats fa quatre anys.
Por Andalucía podria mantenir els seus actuals cinc diputats o perdre un amb el 6,2% dels vots mentre que Adelante podria repetir els dos escons obtinguts fa quatre anys o duplicar representació amb el 5,5% dels sufragis.