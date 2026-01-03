Dues concentracions a Barcelona a favor i en contra de l'atac a Veneçuela

A Urquinaona hi ha els partidaris de Maduro i a l'Arc de Triomf els crítics
BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El centre de Barcelona té en marxa aquest dissabte per la tarda sengles concentracions a favor i en contra de l'atac a Veneçuela, separades i sense incidents destacables.
A l'Arc de Triomf hi ha concentrats sobre les 19 els contraris al president Nicolás Maduro, i han cantat l'himne veneçolà.
La concentració que critica l'atac d'Estats Units és a la mateixa hora a la plaça Urquinaona, davant del Consolat del país, i s'hi han cremat dues banderes estatunidenques.
Aquesta concentració l'havia convocada l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, i diverses entitats s'hi han sumat des de les xarxes socials, a més d'anar-hi membres de la CUP.
Al principi, a la plaça Urquinaona hi ha hagut una breu topada entre els dos bàndols, perquè també hi havien anat alguns contraris a Maduro, però després s'han dirigit a l'Arc de Triomf, on es fa la concentració del seu signe, contra l'actual Govern veneçolà.