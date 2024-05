Dues acusades defensen com un dret a la protesta el tall d'FGC el 8M del 2018

La Fiscalia demana tres anys de presó per a set acusades

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

Dues de les set acusades en el judici pel tall de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) durant la vaga general feminista del 8 de març del 2018 han defensat que la seva acció es va emmarcar en el dret a la protesta.

El judici ha començat aquest dilluns al matí als jutjats de Terrassa (Barcelona) i en la primera jornada han declarat dues de la set acusades "en nom de la resta", han indicat a Europa Press fonts de la defensa, que han subratllat que en la protesta hi van participar unes 30 dones malgrat que només han estat enjudiciades set.

La Fiscalia demana condemnes de tres anys de presó per a cadascuna i una indemnització conjunta de 26.000 euros per danys i perjudicis a FGC, mentre que la Generalitat es va personar com a acusació en l'inici del procés, però finalment es va retirar.

En la seva declaració aquest dilluns durant el judici, les dones han recordat els motius de la protesta, en el marc d'una vaga que va ser "una de les més seguides en els últims anys" i amb una acció que volia assenyalar les agressions masclistes al transport públic.

La previsió era que el judici durés fins dijous però acusacions, defenses i tribunal han acordat estrènyer l'agenda per acabar-lo dimecres.

"UNA CONSTRUCCIÓ" DE L'ACUSACIÓ

L'advocada de les acusades, Laia Serra, ha valorat en unes declaracions als periodistes que el cas no hauria d'haver arribat a judici: "Ja vam demanar l'arxivament en la fase d'instrucció i vam deixar molt clar que els delictes que ens estan aplicant són una construcció entre desordres públics i un delicte específic de dany a la circulació fèrria".

Respecte a aquest delicte, Serra ha aclarit que "tots els precedents que hi ha són per casos de sabotatge greu, és a dir col·locació de bidons de benzina o una cosa que realment posa en perill no només la circulació ferroviària sinó evidentment el passatge", cosa que descarta en aquesta protesta la qual afirma que només va generar les interferències pròpies d'una manifestació.

LA PROTESTA "VA TENIR FRUITS"

Ha incidit que l'acció s'emmarca en el dret a la protesta durant una vaga feminista que va optar per dirigir-se a FGC perquè "no tenia un protocol específic" contra les violències masclistes en aquell moment.

"De fet, l'acció va tenir fruits, es va demostrar que amb aquesta forma de lluita després hi va haver una auditoria, s'ha aprovat el protocol, hi han hagut campanyes", ha afegit Serra sobre els protocols contra les agressions masclistes a FGC.