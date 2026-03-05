Duch xifra en "més de 6.000" els catalans registrats als consolats de l'Orient Mitjà

Vincula les possibles compensacions per l'augment del preu dels subministraments arran del conflicte als pressupostos
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha xifrat aquest dijous en "una mica més de 6.000" els catalans registrats als consolats espanyols dels països de l'Orient Mitjà, però ha afirmat que probablement n'hi haurà molts més que eren a la zona per turisme, de pas o altres motius.
Ha assegurat que la repatriació s'està fent amb la prioritat de la "seguretat" i que depèn de l'estat de l'espai aeri dels països que s'han vist implicats pel conflicte a l'Iran, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que "en els últims dos dies" ja ha començat a haver-hi vols, tant comercials com organitzats pel mateix Ministeri d'Afers Exteriors, i ha insistit als catalans que hi ha a la zona i que no s'han registrat als consolats que s'hi inscriguin.
Preguntat per les conseqüències d'un possible embargament comercial dels EUA a Espanya i en concret a Catalunya, ha explicat que les relacions comercials nord-americanes responen al marc de la Unió Europea (UE), ja que els EUA no tenen relacions bilaterals amb Espanya: "No només influiria Espanya, influiria tota la Unió Europea".
Duch, que és a Brussel·les per assistir al ple del Comitè Europeu de les Regions i que es reunirà amb responsables de les polítiques de comerç de la UE, ha expressat que els dirà que la política comercial ha de ser una política "solidària" entre tots els països de la UE.
PRESSUPOSTOS
Ha vinculat els possibles ajuts a sectors empresarials i a particulars per compensar l'augment del preu dels subministraments arran del conflicte a l'Orient Mitjà a la consecució dels pressupostos de la Generalitat, els quals creu que es materialitzaran.
Ha afirmat que els pressupostos suposen 10.000 milions d'euros més i el nou pla de finançament que es va negociar amb el Govern central prop de 5.000 milions d'euros més: "Comptar amb un pressupost amb una dotació financera molt més elevada, doncs, lògicament, dona moltes més possibilitats d'ajudar".
Sobre l'oficialitat del català a Europa, ha precisat que la negociació bilateral entre Espanya i Alemanya evoluciona bé i que el dossier va progressant "a poc a poc".